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Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Ведомости

Украинский «Центр Разумкова» провел соцопрос, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых граждане страны «не будут голосовать ни при каких обстоятельствах».

Зеленский набрал 31,9% голосов, Петр Порошенко занял второе место с 31,6%, Виктор Медведчук — третье с 24,7%, Юрий Бойко — четвертое с 24%, Олег Ляшко — пятое с 15%, Юлия Тимошенко — шестое с 13,8%, Олег Тягнибок — седьмое с 11%. За остальных политиков не будут голосовать менее 10% опрошенных.

Также приводятся данные, за кого украинцы проголосовали бы на президентских выборах. В этом рейтинге также лидирует Зеленский с 18,7% голосов. На втором месте в списке — Петр Порошенко с 12,7%, далее — Юрий Бойко с 6,2%, Дмитрий Разумков с 5,5%, Юлия Тимошенко с 5%.

Исследование проводилось с 23 по 27 октября этого года методом телефонного интервью. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением территорий Донбасса.

Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 г. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%), что было почти вдвое больше, чем у Порошенко, который тогда занимал пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский набрал 73,22%, одержав окончательную победу. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Выборы президента Украины должны пройти в 2024 г.

Ранее по теме: Президент Украины Зеленский избавился от председателя Верховной рады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных