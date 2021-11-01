Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков
Украинский «Центр Разумкова» провел соцопрос, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых граждане страны «не будут голосовать ни при каких обстоятельствах».
Зеленский набрал 31,9% голосов, Петр Порошенко занял второе место с 31,6%, Виктор Медведчук — третье с 24,7%, Юрий Бойко — четвертое с 24%, Олег Ляшко — пятое с 15%, Юлия Тимошенко — шестое с 13,8%, Олег Тягнибок — седьмое с 11%. За остальных политиков не будут голосовать менее 10% опрошенных.
Также приводятся данные, за кого украинцы проголосовали бы на президентских выборах. В этом рейтинге также лидирует Зеленский с 18,7% голосов. На втором месте в списке — Петр Порошенко с 12,7%, далее — Юрий Бойко с 6,2%, Дмитрий Разумков с 5,5%, Юлия Тимошенко с 5%.
Исследование проводилось с 23 по 27 октября этого года методом телефонного интервью. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением территорий Донбасса.
Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 г. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%), что было почти вдвое больше, чем у Порошенко, который тогда занимал пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский набрал 73,22%, одержав окончательную победу. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Выборы президента Украины должны пройти в 2024 г.