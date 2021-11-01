Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 г. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%), что было почти вдвое больше, чем у Порошенко, который тогда занимал пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский набрал 73,22%, одержав окончательную победу. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Выборы президента Украины должны пройти в 2024 г.