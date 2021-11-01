МИД назвал цель обвинений в «отравлении» граждан России химоружием
Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес в связи с ситуацией с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным и считает, что их целью является ввод в заблуждение государств-членов ООН и ОЗХО, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, слова которого передает «РИА Новости».
«В очередной раз категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг (Алексея) Навального. Повторяем, что как под копирку пустые озабоченности и призывы известной группы стран преследуют лишь одну цель — а именно: исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации», — сказал Белоусов в ООН.
При этом дипломат напомнил, что официальные запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным остались без ответов и указал на «пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции».
«К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику», — отметил он.
«Мы еще раз призываем этих борцов за собственную безнаказанность прекратить ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия и не заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», — заявил Белоусов.
Россия продолжит «добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ», резюмировал он.
Навальный в настоящее время находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный, приговорив его к 2,5 года лишения свободы.