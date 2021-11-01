МИД назвал цель обвинений в «отравлении» граждан России химоружием

«В очередной раз категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг (Алексея) Навального. Повторяем, что как под копирку пустые озабоченности и призывы известной группы стран преследуют лишь одну цель — а именно: исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации», — сказал Белоусов в ООН.