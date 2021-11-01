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МИД назвал цель обвинений в «отравлении» граждан России химоружием

Ведомости

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес в связи с ситуацией с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным и считает, что их целью является ввод в заблуждение государств-членов ООН и ОЗХО, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, слова которого передает «РИА Новости».

«В очередной раз категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг (Алексея) Навального. Повторяем, что как под копирку пустые озабоченности и призывы известной группы стран преследуют лишь одну цель — а именно: исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации», — сказал Белоусов в ООН.

При этом дипломат напомнил, что официальные запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным остались без ответов и указал на «пустые отписки представителей ФРГ, Франции и Швеции».

«К сожалению, все что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, игнорируя реальное положение дел, факты, простую логику», — отметил он.

«Мы еще раз призываем этих борцов за собственную безнаказанность прекратить ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия и не заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», — заявил Белоусов.

Россия продолжит «добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан РФ», резюмировал он.

Навальный в настоящее время находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный, приговорив его к 2,5 года лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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