В Кремле прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова
Кремль относится к Европарламенту с уважением, но его решение присудить основателю ФБК (организация признана в России НКО-иноагентом и экстремистской, ликвидирована решением суда) Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова с формулировкой «за безграничную храбрость» девальвирует значение этих слов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
20 октября основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный стал лауреатом премии им. Сахарова «За свободу мысли»
«Мы считаем, что подобные решения Европарламента, наверно, девальвируют значение этих слов существенно. Мы уважаем этот орган безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважения к подобным решениям. Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией».
Европарламент учредил премию в 1998 г. в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Размер премии составляет 50 000 евро. Навальный сейчас находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.