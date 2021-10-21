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В Кремле прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова

Ведомости

Кремль относится к Европарламенту с уважением, но его решение присудить основателю ФБК (организация признана в России НКО-иноагентом и экстремистской, ликвидирована решением суда) Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова с формулировкой «за безграничную храбрость» девальвирует значение этих слов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20 октября основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный стал лауреатом премии им. Сахарова «За свободу мысли»

«Мы считаем, что подобные решения Европарламента, наверно, девальвируют значение этих слов существенно. Мы уважаем этот орган безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважения к подобным решениям. Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией».

Европарламент учредил премию в 1998 г. в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Размер премии составляет 50 000 евро. Навальный сейчас находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.

Ранее по теме: Навальный стал лауреатом премии им. Сахарова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных