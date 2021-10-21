В Кремле прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова

«Мы считаем, что подобные решения Европарламента, наверно, девальвируют значение этих слов существенно. Мы уважаем этот орган безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважения к подобным решениям. Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией».