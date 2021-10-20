Навальный стал лауреатом премии им. Сахарова
Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный стал лауреатом премии им. Сахарова «За свободу мысли», сообщила в своем аккаунте в Twitter Европейская народная партия, которая его номинировала.
На премию также была номинирована группа афганских женщин, которая борется за равенство и права человека в своей стране, и бывший временный президент Боливии Жанин Аньес.
Европарламент учредил премию в 1998 г. в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Размер премии – 50 000 евро.
Навальный в настоящее время находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.