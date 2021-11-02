Путин назвал количество беспилотников в российской армии
На вооружении российской армии находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2000 летательных аппаратов беспилотных, нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имею в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в последних вооруженных конфликтах.
«(Знаем), насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем [это] достаточно эффективно», — добавил российский президент.
В июле текущего года Путин связал будущее авиации с беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, а также с развитием искусственного интеллекта. В своем выступлении на открытии авиасалона МАКС-2021 глава государства заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику.