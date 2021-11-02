Путин назвал количество беспилотников в российской армии

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2000 летательных аппаратов беспилотных, нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имею в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».