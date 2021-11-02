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Путин назвал количество беспилотников в российской армии

Ведомости

На вооружении российской армии находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2000 летательных аппаратов беспилотных, нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имею в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в последних вооруженных конфликтах.

«(Знаем), насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем [это] достаточно эффективно», — добавил российский президент.

В июле текущего года Путин связал будущее авиации с беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, а также с развитием искусственного интеллекта. В своем выступлении на открытии авиасалона МАКС-2021 глава государства заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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