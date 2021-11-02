Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

Визитов руководителей американских спецслужб в Москву не было очень давно, а последний контакт на этом уровне руководства этих структур между двумя странами состоялся в США, куда в 2018 г. приезжали директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников и начальник ГРУ Игорь Костюков, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вероятно, контакты между спецслужбами двух стран продолжались после этого на уровне специально назначенных представителей, говорит он. По мнению эксперта, директор ЦРУ в Москве мог обсуждать с российскими коллегами те же вопросы, которые затрагивались на встрече президентов в Женеве — кибербезопасность, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и др.