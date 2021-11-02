Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совета безопасности. Встреча прошла в Москве.
«Стороны обсудили российско-американские отношения», — говорится в сообщении.
Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.
Секретарь российского Совбеза в текущем году провел шесть телефонных разговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 г. они также провели одну личную встречу.
В период с 2005 по 2008 г. Бернс являлся послом США в России. Пост главы ЦРУ он получил в марте 2021 г.
Визитов руководителей американских спецслужб в Москву не было очень давно, а последний контакт на этом уровне руководства этих структур между двумя странами состоялся в США, куда в 2018 г. приезжали директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников и начальник ГРУ Игорь Костюков, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вероятно, контакты между спецслужбами двух стран продолжались после этого на уровне специально назначенных представителей, говорит он. По мнению эксперта, директор ЦРУ в Москве мог обсуждать с российскими коллегами те же вопросы, которые затрагивались на встрече президентов в Женеве — кибербезопасность, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и др.