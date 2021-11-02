Газета
Политика

Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совета безопасности. Встреча прошла в Москве.

«Стороны обсудили российско-американские отношения», — говорится в сообщении.

Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.

Секретарь российского Совбеза в текущем году провел шесть телефонных разговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 г. они также провели одну личную встречу.

В период с 2005 по 2008 г. Бернс являлся послом США в России. Пост главы ЦРУ он получил в марте 2021 г.

Визитов руководителей американских спецслужб в Москву не было очень давно, а последний контакт на этом уровне руководства этих структур между двумя странами состоялся в США, куда в 2018 г. приезжали директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников и начальник ГРУ Игорь Костюков, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вероятно, контакты между спецслужбами двух стран продолжались после этого на уровне специально назначенных представителей, говорит он. По мнению эксперта, директор ЦРУ в Москве мог обсуждать с российскими коллегами те же вопросы, которые затрагивались на встрече президентов в Женеве — кибербезопасность, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и др.

Ранее по теме: В Пентагоне прокомментировали информацию о переговорах с РФ по использованию баз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных