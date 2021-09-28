В Пентагоне прокомментировали информацию о переговорах с РФ по использованию баз

«У генерала Милли недавно был разговор с его российским коллегой. <...> Я могу заверить вас, что мы не ищем разрешения России, чтобы делать что-то, но я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение», — сказал Остин одной из членов сената в ответ на вопрос, связывался ли Пентагон с Россией, чтобы попросить конкретно об использовании баз.