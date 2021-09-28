В Пентагоне прокомментировали информацию о переговорах с РФ по использованию баз
Тема использования российских военных баз в Центральной Азии американскими военными могла затрагиваться в ходе разговора главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.
«Это вопрос, который, как я полагаю, возник во время разговора президента [США Джо Байдена] c президентом [России Владимиром] Путиным, в ходе которого президент Путин предложил <...> предоставить помощь», — сообщил глава Пентагона.
«У генерала Милли недавно был разговор с его российским коллегой. <...> Я могу заверить вас, что мы не ищем разрешения России, чтобы делать что-то, но я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение», — сказал Остин одной из членов сената в ответ на вопрос, связывался ли Пентагон с Россией, чтобы попросить конкретно об использовании баз.
Об обсуждении возможности использовании российских баз в разговоре Марка Милли и Валерия Герасимова ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников издания, Герасимов уклонился от ответа во время встречи. Ранее о предложении Путина использовать российские базы в Азии не сообщалось. Представитель Кремля отказался от комментариев.
По словам источников газеты «Коммерсантъ», Путин выдвинул идею размещения американских военных на российских базах в Таджикистане и Кыргызстане. Это побудило сотрудников совета нацбезопасности обратиться к Милли, чтобы уточнить, было ли предложение Путина серьезным, рассказали источники.
Герасимов и Милли провели встречу 22 сентября в городе Вантаа недалеко от Хельсинки. В Минобороны сообщили, что генералы обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», и отметили, что встреча была продуктивной. Милли позднее сообщил: «Это была продуктивная встреча. Когда общаются военные лидеры великих держав, мир становится более безопасным местом». При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США взаимодействуют с коллегами из России по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов.