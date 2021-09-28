WSJ узнал о планах США использовать российские военные базы в Азии
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил в прошлую среду с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым предложение президента России Владимира Путина использовать военные базы страны в Центральной Азии для реагирования на террористические угрозы в Афганистане, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Милли провел такой разговор по просьбе совета нацбезопасности президента США Джо Байдена.
По словам собеседников издания, Герасимов уклонился от ответа во время встречи. Ранее о предложении Путина использовать российские базы в Азии не сообщалось. Представитель Кремля отказался от комментариев.
Обсуждение на встрече Милли и Герасимова основывалось на саммите Путина и Байдена в Женеве 16 июня. По словам источников издания и газеты «Коммерсантъ», Путин выдвинул идею размещения американских военных на российских базах в Таджикистане и Кыргызстане. Это побудило сотрудников совета нацбезопасности обратиться к Милли, чтобы уточнить, было ли предложение Путина серьезным, рассказали источники.
Представитель генерала Милли полковник Дейв Батлер отказался комментировать встречу, сославшись на конфиденциальность. Представитель администрации Байдена сообщил, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение войск ближе к Афганистану, но хотели бы лучше понять позицию Путина.
Герасимов и Милли провели встречу 22 сентября в городе Вантаа недалеко от Хельсинки. В Минобороны РБК сообщили, что генералы обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», и отметили, что встреча была продуктивной. Милли позднее сообщил: «Это была продуктивная встреча. Когда общаются военные лидеры великих держав, мир становится более безопасным местом».
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что военные США взаимодействуют с коллегами из России по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов.