WSJ узнал о планах США использовать российские военные базы в Азии

Обсуждение на встрече Милли и Герасимова основывалось на саммите Путина и Байдена в Женеве 16 июня. По словам источников издания и газеты «Коммерсантъ», Путин выдвинул идею размещения американских военных на российских базах в Таджикистане и Кыргызстане. Это побудило сотрудников совета нацбезопасности обратиться к Милли, чтобы уточнить, было ли предложение Путина серьезным, рассказали источники.