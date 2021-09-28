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WSJ узнал о планах США использовать российские военные базы в Азии

Ведомости

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил в прошлую среду с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым предложение президента России Владимира Путина использовать военные базы страны в Центральной Азии для реагирования на террористические угрозы в Афганистане, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Милли провел такой разговор по просьбе совета нацбезопасности президента США Джо Байдена.

По словам собеседников издания, Герасимов уклонился от ответа во время встречи. Ранее о предложении Путина использовать российские базы в Азии не сообщалось. Представитель Кремля отказался от комментариев.

Обсуждение на встрече Милли и Герасимова основывалось на саммите Путина и Байдена в Женеве 16 июня. По словам источников издания и газеты «Коммерсантъ», Путин выдвинул идею размещения американских военных на российских базах в Таджикистане и Кыргызстане. Это побудило сотрудников совета нацбезопасности обратиться к Милли, чтобы уточнить, было ли предложение Путина серьезным, рассказали источники.

Представитель генерала Милли полковник Дейв Батлер отказался комментировать встречу, сославшись на конфиденциальность. Представитель администрации Байдена сообщил, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение войск ближе к Афганистану, но хотели бы лучше понять позицию Путина.

Герасимов и Милли провели встречу 22 сентября в городе Вантаа недалеко от Хельсинки. В Минобороны РБК сообщили, что генералы обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», и отметили, что встреча была продуктивной. Милли позднее сообщил: «Это была продуктивная встреча. Когда общаются военные лидеры великих держав, мир становится более безопасным местом».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что военные США взаимодействуют с коллегами из России по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных