Российский посол сообщил о позитивных сдвигах в отношениях РФ и США
В российско-американских отношениях за последний год наметились небольшие, но позитивные сдвиги, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает «РИА Новости».
«Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной», — сказал он на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».
По словам Антонова, России и США удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Помимо этого, между сторонами идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговый оборот.
«Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», — подчеркнул он.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.