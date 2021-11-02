Российский посол сообщил о позитивных сдвигах в отношениях РФ и США

«Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной», — сказал он на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».