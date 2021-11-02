В посольстве США рассказали о переговорах главы ЦРУ в Москве
Делегация представителей США находится в Москве с двухдневным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на американское посольство. Ее возглавляет директор ЦРУ Уильям Бернс.
«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — сказали в посольстве.
2 ноября в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили о встрече Бернса с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В ходе переговоров стороны обсуждали отношения между двумя странами.