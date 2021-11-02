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В посольстве США рассказали о переговорах главы ЦРУ в Москве

Ведомости

Делегация представителей США находится в Москве с двухдневным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на американское посольство. Ее возглавляет директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — сказали в посольстве.

2 ноября в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили о встрече Бернса с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В ходе переговоров стороны обсуждали отношения между двумя странами.

Ранее по теме: Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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