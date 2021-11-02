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Министр обороны Украины Таран подал в отставку

Ведомости

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление о своей отставке, сообщает «Униан» со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

«Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке», — пишет «Униан».

Агентство отмечает, что на должность главы военного ведомства претендует экс-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам пресс-секретаря фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук, фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных