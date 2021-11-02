Министр обороны Украины Таран подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление о своей отставке, сообщает «Униан» со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
«Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке», — пишет «Униан».
Агентство отмечает, что на должность главы военного ведомства претендует экс-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
По словам пресс-секретаря фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук, фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.