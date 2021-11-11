Посол России в США назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО

По его словам, встреча представителей США и Украины на фоне учений НАТО в Черном море настораживает. «Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это – пустая трата времени и сил», — подчеркнул посол. Он выразил надежду, что договоренности Киева и Вашингтона не являются отступлением от российско-американских договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве: американская сторона тогда подтвердила необходимость выполнять минские соглашения.