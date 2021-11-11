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Посол России в США назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО

Ведомости

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, поставки оружия Киеву усугубят ситуацию в Донбассе, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия киевскому режиму лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — заявил Антонов. 

По его словам, встреча представителей США и Украины на фоне учений НАТО в Черном море настораживает. «Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это – пустая трата времени и сил», — подчеркнул посол. Он выразил надежду, что договоренности Киева и Вашингтона не являются отступлением от российско-американских договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве: американская сторона тогда подтвердила необходимость выполнять минские соглашения. 

«Хотел бы подчеркнуть, что только полная реализация «Минска», который предполагает, в том числе, особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности», — добавил Антонов.

Ранее во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия попытается повторить свои действия 2014 г. на Украине, это будет серьезной ошибкой. По его словам, все провокации на востоке Украины якобы исходят только от Москвы. 

Ранее по теме: Госсекретарь США предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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