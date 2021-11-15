Столтенберг заявил об отсутствии единого мнения о вступлении Украины в НАТО
У членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в альянс, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в программе портала Axios на телеканале HBO.
«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — пояснил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку «целостности и суверенитету» страны со стороны альянса, однако, по словам Столтенберга, президент Украины хочет нечто большего, чем поддержка: добиться «полноправного членства» в альянсе.
Ранее Столтенберг заявлял, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Президент России Владимир Путин говорил, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.