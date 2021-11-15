Столтенберг заявил об отсутствии единого мнения о вступлении Украины в НАТО

«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — пояснил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).