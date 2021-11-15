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Столтенберг заявил об отсутствии единого мнения о вступлении Украины в НАТО

Ведомости

У членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в альянс, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в программе портала Axios на телеканале HBO.

«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — пояснил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку «целостности и суверенитету» страны со стороны альянса, однако, по словам Столтенберга, президент Украины хочет нечто большего, чем поддержка: добиться «полноправного членства» в альянсе.

Ранее Столтенберг заявлял, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Президент России Владимир Путин говорил, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.

Ранее по теме: Посол России в США назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных