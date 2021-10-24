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Песков: Россия не сможет помешать сближению Украины и НАТО

Ведомости

Помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков  в эфире телеканала «Россия 1».

Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос о действиях Москвы при попытке НАТО «втащить» в альянс Украину. «Мы не можем этому помешать, это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», – заявил он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии необходимости диалога с НАТО

21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России. По его словам, формально Киев может не быть членом Североатлантического альянса, но военное освоение украинской территории уже идет.

23 октября министр обороны Сергей Шойгу рассказал о последовательном стягивании сил НАТО к границам страны. Это заявление стало ответом на слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала альянс пригрозить России применением оружия.

России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз, ранее говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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