Песков: Россия не сможет помешать сближению Украины и НАТО

Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос о действиях Москвы при попытке НАТО «втащить» в альянс Украину. «Мы не можем этому помешать, это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», – заявил он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».