Песков: Россия не сможет помешать сближению Украины и НАТО
Помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос о действиях Москвы при попытке НАТО «втащить» в альянс Украину. «Мы не можем этому помешать, это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», – заявил он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».
21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России. По его словам, формально Киев может не быть членом Североатлантического альянса, но военное освоение украинской территории уже идет.
23 октября министр обороны Сергей Шойгу рассказал о последовательном стягивании сил НАТО к границам страны. Это заявление стало ответом на слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала альянс пригрозить России применением оружия.
России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз, ранее говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.