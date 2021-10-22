Песков заявил об отсутствии необходимости диалога с НАТО
Диалог России и НАТО в существующих условиях не нужен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне в ходе встречи министров обороны альянса в Брюсселе страны НАТО, по данным источников Reuters, согласовали «план защиты от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах».
«Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений Российской Федерации, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Он просто не нужен, диалог в таких условиях не нужен. И подобные концепции НАТО это лишний раз подтверждают», — отметил Песков. По его словам, российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, суть этого альянса заключается в конфронтации.
«Этот альянс не создан для мира, альянс создан для конфронтации. Он был задуман, спроектирован, собран для конфронтации. Он выполняет свою функцию. Российская сторона принимает на постоянной основе меры для защиты собственных интересов», — добавил пресс-секретарь президента.
Замминистра иностранных дел Александр Грушко, выступая 22 октября в эфире телеканала «Россия 24», заявил о невозможности нормального общения с НАТО. «Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, оно теперь невозможно», — сказал Грушко. По его словам, каналы общения с военным альянсом будут сохраняться «в остаточном режиме».
6 октября НАТО решила сократить численность сотрудников российского постпредства при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. В НАТО посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постпредства в Брюсселе, военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро альянса при бельгийском посольстве.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решение Москвы. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было.