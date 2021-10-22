Песков заявил об отсутствии необходимости диалога с НАТО

«Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений Российской Федерации, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Он просто не нужен, диалог в таких условиях не нужен. И подобные концепции НАТО это лишний раз подтверждают», — отметил Песков. По его словам, российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, суть этого альянса заключается в конфронтации.