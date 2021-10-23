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Шойгу рассказал о стягивании сил НАТО к границам России

Ведомости

На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к границам страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Министр также заявил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, и теперь с ней разбирается весь мир.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие. 

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса», — сказала она.

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Крамп-Карренбауэр также обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства стран Прибалтики и в Черном море. Поэтому, по ее мнению, Североатлантическому альянсу следует уделить особое внимание защите этих границ. В этом же интервью политик возложила на Москву ответственность за кибератаки и разжигание миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» после того, как это было сделано с Балтийским морем. Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика. 

19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных