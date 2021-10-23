Шойгу рассказал о стягивании сил НАТО к границам России
На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к границам страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Министр также заявил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, и теперь с ней разбирается весь мир.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие.
«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса», — сказала она.
Крамп-Карренбауэр также обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства стран Прибалтики и в Черном море. Поэтому, по ее мнению, Североатлантическому альянсу следует уделить особое внимание защите этих границ. В этом же интервью политик возложила на Москву ответственность за кибератаки и разжигание миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.
Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» после того, как это было сделано с Балтийским морем. Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика.
19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.