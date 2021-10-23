Шойгу рассказал о стягивании сил НАТО к границам России

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).