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Столтенберг призвал Россию не опасаться вступления Украины в НАТО

Ведомости

России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. При этом ни одна третья страна не имеет права вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО – Ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, сказанные вчера на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин заявил, что угроза превращения Украины в анти-Россию имеет для Москвы существенное значение. Формальное вступление Украины в Североатлантический альянс может не состояться, «а военное освоение территории уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации», подчеркнул глава российского государства.

17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии необходимости диалога с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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