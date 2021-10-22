Столтенберг призвал Россию не опасаться вступления Украины в НАТО
России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. При этом ни одна третья страна не имеет права вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО – Ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, сказанные вчера на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин заявил, что угроза превращения Украины в анти-Россию имеет для Москвы существенное значение. Формальное вступление Украины в Североатлантический альянс может не состояться, «а военное освоение территории уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации», подчеркнул глава российского государства.
17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».