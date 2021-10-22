Столтенберг призвал Россию не опасаться вступления Украины в НАТО

17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».