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Путин назвал ситуацию на Украине тупиковой

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с властью на Украине является тупиковой. Такое заявление глава государства сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

Путин рассказал, что украинцы боятся участвовать в социологических опросах, потому что страной руководит небольшая группа людей крайних политических взглядов, которые присвоили себе «лавры победителей в борьбе за независимость». Руководители страны приходили к власти, опираясь на избирателей юго-востока, и почти сразу меняли свои взгляды на прямо противоположные.

«Почему? А потому что вот то молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но немолчаливое агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. И, по сути, вот они и руководят страной. Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти», — отметил Путин.

Президент отметил, что российская сторона делает все, что от нее зависит, чтобы выстроить отношения с Украиной. Однако сейчас идет военное освоение территории Украины со стороны НАТО, и это создает реальную угрозу для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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