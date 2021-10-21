Путин назвал ситуацию на Украине тупиковой

«Почему? А потому что вот то молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но немолчаливое агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. И, по сути, вот они и руководят страной. Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти», — отметил Путин.