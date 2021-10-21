Путин назвал ситуацию на Украине тупиковой
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с властью на Украине является тупиковой. Такое заявление глава государства сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
Путин рассказал, что украинцы боятся участвовать в социологических опросах, потому что страной руководит небольшая группа людей крайних политических взглядов, которые присвоили себе «лавры победителей в борьбе за независимость». Руководители страны приходили к власти, опираясь на избирателей юго-востока, и почти сразу меняли свои взгляды на прямо противоположные.
«Почему? А потому что вот то молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но немолчаливое агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. И, по сути, вот они и руководят страной. Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти», — отметил Путин.
Президент отметил, что российская сторона делает все, что от нее зависит, чтобы выстроить отношения с Украиной. Однако сейчас идет военное освоение территории Украины со стороны НАТО, и это создает реальную угрозу для России.