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Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности, передает пресс-служба армянского премьера.

«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений в этом составе в разных форматах. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи — подвести итоги наших обсуждений, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», — сказал Пашинян в начале встречи.

Помимо этого, премьер Армении принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны республики и назначить на эту должность вице-премьера Сурена Папикяна. «Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня», — объяснил премьер.

14 ноября минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбеджерском районе Азербайджана. Азербайджан утверждает, что обстрелы с армянской стороны из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия начались вечером 13 ноября и продолжались до утра 14 ноября. По данным минобороны Армении, обстрелы на восточной границе начались 14 ноября около 13 часов с азербайджанской стороны.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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