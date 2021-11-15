Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности, передает пресс-служба армянского премьера.
«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений в этом составе в разных форматах. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи — подвести итоги наших обсуждений, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», — сказал Пашинян в начале встречи.
Помимо этого, премьер Армении принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны республики и назначить на эту должность вице-премьера Сурена Папикяна. «Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня», — объяснил премьер.
14 ноября минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбеджерском районе Азербайджана. Азербайджан утверждает, что обстрелы с армянской стороны из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия начались вечером 13 ноября и продолжались до утра 14 ноября. По данным минобороны Армении, обстрелы на восточной границе начались 14 ноября около 13 часов с азербайджанской стороны.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.