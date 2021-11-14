Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах
Минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбеджерском районе Азербайджана, говорится в сообщениях пресс-служб министерств обеих стран.
Азербайджан утверждает, что обстрелы с армянской стороны из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия начались вечером 13 ноября и продолжались до утра 14 ноября. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.
«Незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия», — говорится в сообщении.
Подразделения армии Азербайджана приняли «адекватные меры в целях пресечения провокаций противника».
По данным минобороны Армении, обстрелы на восточной границе начались 14 ноября около 13 часов с азербайджанской стороны. »Началась интенсивная перестрелка. Армянская пограничная охрана предотвратила попытки противника расположиться в этом районе», — сообщила армянская сторона.
Ситуация по-прежнему остается напряженной, Армения ведет переговоры о прекращении огня при участии российских миротворцев, отмечает ведомство.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.