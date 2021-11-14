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Политика

Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах

Ведомости

Минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбеджерском районе Азербайджана, говорится в сообщениях пресс-служб министерств обеих стран.

Азербайджан утверждает, что обстрелы с армянской стороны из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия начались вечером 13 ноября и продолжались до утра 14 ноября. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет. 

«Незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия», — говорится в сообщении.

Подразделения армии Азербайджана приняли «адекватные меры в целях пресечения провокаций противника».

По данным минобороны Армении, обстрелы на восточной границе начались 14 ноября около 13 часов с азербайджанской стороны. »Началась интенсивная перестрелка. Армянская пограничная охрана предотвратила попытки противника расположиться в этом районе», — сообщила армянская сторона. 

Ситуация по-прежнему остается напряженной, Армения ведет переговоры о прекращении огня при участии российских миротворцев, отмечает ведомство.  

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных