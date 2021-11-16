Путин исключил девять глав регионов из президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об изменении состава президиума Государственного совета страны. Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, из списка исключены девять действующих глав регионов и один бывший:
- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
- Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 12 октября Путин подписал указ о его отставке с поста и назначении помощником президента. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области назначен Михаил Евраев;
- Губернатор Тюменской области Александр Моор;
- Губернатор Магаданской области Сергей Носов;
- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер;
- Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев;
- Губернатор Курской области Роман Старовойт;
- Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов;
- Глава Республики Коми Владимир Уйба;
- Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Вместе с тем в состав президиума Госсовета вошли 11 новых чиновников:
- Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;
- Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;
- Глава Узловского района Тульской области Марина Карташова;
- Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло;
- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
- Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров;
- Глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша;
- Губернатор Курганской области Вадим Шумков;
- Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Из старого состава в президиуме Госсовета остались 18 чиновников. Список был утвержден Путиным 21 декабря 2020 г.