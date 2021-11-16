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Путин исключил девять глав регионов из президиума Госсовета

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об изменении состава президиума Государственного совета страны. Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, из списка исключены девять действующих глав регионов и один бывший:

- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;

- Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 12 октября Путин подписал указ о его отставке с поста и назначении помощником президента. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области назначен Михаил Евраев;

- Губернатор Тюменской области Александр Моор;

- Губернатор Магаданской области Сергей Носов;

- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер;

- Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев;

- Губернатор Курской области Роман Старовойт;

- Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов;

- Глава Республики Коми Владимир Уйба;

- Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Вместе с тем в состав президиума Госсовета вошли 11 новых чиновников:

- Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;

- Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;

- Глава Узловского района Тульской области Марина Карташова;

- Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло;

- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

- Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров;

- Глава Республики Алтай Олег Хорохордин;

- Губернатор Калужской области Владислав Шапша;

- Губернатор Курганской области Вадим Шумков;

- Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Из старого состава в президиуме Госсовета остались 18 чиновников. Список был утвержден Путиным 21 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных