Лукашенко заявил о планах попросить помощи России из-за ситуации с мигрантами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 ноября проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и может попросить у него помощи в охране границ страны на фоне миграционного кризиса, передает «Белта».
«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с Президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. "Белта") в этот кризис беженцев», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что «эти мерзавцы коллективного Запада» переносят всю ответственность за миграционный кризис на Россию, которая к этому «не имеет пока никакого отношения».
Ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши, также Путин провел переговоры с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. 15 ноября Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис. Президент Белоруссии заявил, что предложил Меркель вариант решения проблемы, но не уточнил, какой.
Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.