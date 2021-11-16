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Лукашенко заявил о планах попросить помощи России из-за ситуации с мигрантами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 ноября проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и может попросить у него помощи в охране границ страны на фоне миграционного кризиса, передает «Белта».

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с Президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. "Белта") в этот кризис беженцев», — сказал Лукашенко. 

Он добавил, что «эти мерзавцы коллективного Запада» переносят всю ответственность за миграционный кризис на Россию, которая к этому «не имеет пока никакого отношения». 

Ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши, также Путин провел переговоры с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. 15 ноября Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис. Президент Белоруссии заявил, что предложил Меркель вариант решения проблемы, но не уточнил, какой. 

Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

Ранее по теме: Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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