Лукашенко заявил о планах попросить помощи России из-за ситуации с мигрантами

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с Президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. "Белта") в этот кризис беженцев», — сказал Лукашенко.