Польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы против мигрантов
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась: польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила «БелТА».
Беженцы «всеми способами» пытаются попасть на территорию Польши: они заявили, что «устали ждать и готовы прорываться». Польские пограничники в ответ начали на холоде обливать людей водой из водомета. На границе слышны выстрелы и взрывы, передает издание.
«РИА Новости» сообщили, что мигранты начали ломать заграждение на границе и бросать в поляков камни. «Sputnik Беларусь» также сообщил о применении польскими силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат.
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Несколько групп мигрантов пытались прорваться на территорию Польши, однако польские пограничники возвращали их на территорию Белоруссии.
В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.