НАТО предложила помощь Польше из-за ситуации на границе с Белоруссией

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Несколько групп мигрантов пытались прорваться на территорию Польши, однако польские пограничники возвращали их на территорию Белоруссии.