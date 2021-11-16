НАТО предложила помощь Польше из-за ситуации на границе с Белоруссией
Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь в урегулировании ситуации на границе с Белоруссией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя канцелярии президента Якуба Кумоха.
«Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения», — заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО.
По его словам, речь идет и о помощи непосредственно на границе, и о политической поддержке.
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Несколько групп мигрантов пытались прорваться на территорию Польши, однако польские пограничники возвращали их на территорию Белоруссии.
В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.