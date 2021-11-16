Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.