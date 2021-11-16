Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС, говорится на сайте Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», - говорится в сообщении.
На сайте президента Белоруссии также говорится, что Путин и Лукашенко обсудили «совместные действия по обороне границ Союзного государства». Еще одна тема разговора — ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море.Путин и Лукашенко обсудили график будущих контактов.
Ранее сегодня президент Белоруссии заявил, что попросит у России помощи в обороне границы Союзного государства без втягивания страны в миграционный кризис. Он добавил, что «эти мерзавцы коллективного Запада» переносят всю ответственность за миграционный кризис на Россию, которая к этому «не имеет пока никакого отношения».
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.