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Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС, говорится на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», - говорится в сообщении.

На сайте президента Белоруссии также говорится, что Путин и Лукашенко обсудили «совместные действия по обороне границ Союзного государства». Еще одна тема разговора — ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море.Путин и Лукашенко обсудили график будущих контактов. 

Ранее сегодня президент Белоруссии заявил, что попросит у России помощи в обороне границы Союзного государства без втягивания страны в миграционный кризис. Он добавил, что «эти мерзавцы коллективного Запада» переносят всю ответственность за миграционный кризис на Россию, которая к этому «не имеет пока никакого отношения». 

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о планах попросить помощи России из-за ситуации с мигрантами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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