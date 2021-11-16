В МИД Белоруссии оценили заявления о прибывающих через Москву мигрантах
На пяти рейсах авиакомпании «Белавиа» за вчерашний день был только один иностранный гражданин, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя слова литовского президента Гитанаса Науседы о том, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.
«По факту после проведенной проверки оказалось, что на пяти рейсах "Белавиа" из Москвы вчера был только один иностранец», — сказал представитель белорусского ведомства в эфире телеканала «Россия 24».
15 ноября Гитанас Науседа предположил, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. «Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», — заявил он на пресс-конференции. Из российской столицы нелегальные мигранты направляются в Минск, считает он.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.