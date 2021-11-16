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В МИД Белоруссии оценили заявления о прибывающих через Москву мигрантах

Ведомости

На пяти рейсах авиакомпании «Белавиа» за вчерашний день был только один иностранный гражданин, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя слова литовского президента Гитанаса Науседы о том, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

«По факту после проведенной проверки оказалось, что на пяти рейсах "Белавиа" из Москвы вчера был только один иностранец», — сказал представитель белорусского ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

15 ноября Гитанас Науседа предположил, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. «Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», — заявил он на пресс-конференции. Из российской столицы нелегальные мигранты направляются в Минск, считает он.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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