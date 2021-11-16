Шойгу призвал Армению и Азербайджан не допустить эскалации ситуации на границе
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Степаном Папикяном и Закиром Гасановым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Глава российского ведомства призвал стороны прекратить провоцировать обострение ситуации на границе.
«Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали... Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — говорится в сообщении.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.