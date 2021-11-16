Армения сообщила о потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном
«По состоянию на 16:00 на восточной границе Армении ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. У армянской стороны есть жертвы и раненые в результате ударов подразделений ВС Азербайджана по армянским позициям, потеряны две боевые позиции», — говорится в сообщении.
Позже ведомство сообщило, что к 17:00 в результате ответных действий Армении Азербайджан «понес огромные потери персонала». Кроме того, около 10 единиц боевой техники было уничтожено или выведено из строя. При этом Азербайджан взял в плен 12 армянских солдат — семь контрактников и пять призывников.
Бои продолжаются до сих пор. Ситуацию на востоке страны в Ереване все еще оценивают как «крайне напряженную».
Сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.