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Армения сообщила о потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном

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Вооруженные силы Армении потеряли две боевые позиции в результате боев с азербайджанской армией на восточной границе, говорится в сообщении минобороны страны в Facebook.

«По состоянию на 16:00 на восточной границе Армении ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. У армянской стороны есть жертвы и раненые в результате ударов подразделений ВС Азербайджана по армянским позициям, потеряны две боевые позиции», — говорится в сообщении.

Позже ведомство сообщило, что к 17:00 в результате ответных действий Армении Азербайджан «понес огромные потери персонала». Кроме того, около 10 единиц боевой техники было уничтожено или выведено из строя. При этом Азербайджан взял в плен 12 армянских солдат — семь контрактников и пять призывников.

Бои продолжаются до сих пор. Ситуацию на востоке страны в Ереване все еще оценивают как «крайне напряженную».

Сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны. 

Ранее по теме: Ереван попросил Москву защитить территориальную целостность Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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