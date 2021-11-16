Ереван попросил Москву защитить территориальную целостность Армении
Армения попросила у России помощи в защите территориальной целостности страны. Обращение будет оформлено письменно, заявил в эфире Общественного телевидения Армении секретарь совбеза страны Армен Григорян. По его словам, помощь Армении понадобилась после нападения Азербайджана.
«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», — заявил Григорян (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, какой помощи ждет Ереван, он ответил, что, если будет возможно решить ситуацию дипломатически, то в логике переговоров, если нет, то Армения просит предоставить ей достаточную военную помощь, чтобы страна могла достичь развязки ситуации.
Григорян уточнил, что Ереван активизирует инструментарий ОДКБ. Армения обратилась в организацию в мае, но «не было приложено достаточных усилий для решения проблемы. Мы продолжим работать, и, поскольку являемся председательствующей в ОДКБ страной, примем дополнительные шаги для активизации в рамках ОДКБ инструментария, который позволяет предпринять соответствующие меры по решению проблемы».
Ранее сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. По данным министерства, азербайджанские военные в ответ на провокацию войск Армении уничтожили противотанковую установку и миномет противника.