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Ереван попросил Москву защитить территориальную целостность Армении

Ведомости

Армения попросила у России помощи в защите территориальной целостности страны. Обращение будет оформлено письменно, заявил в эфире Общественного телевидения Армении секретарь совбеза страны Армен Григорян. По его словам, помощь Армении понадобилась после нападения Азербайджана. 

«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», — заявил Григорян (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, какой помощи ждет Ереван, он ответил, что, если будет возможно решить ситуацию дипломатически, то в логике переговоров, если нет, то Армения просит предоставить ей достаточную военную помощь, чтобы страна могла достичь развязки ситуации.

Григорян уточнил, что Ереван активизирует инструментарий ОДКБ. Армения обратилась в организацию в мае, но «не было приложено достаточных усилий для решения проблемы. Мы продолжим работать, и, поскольку являемся председательствующей в ОДКБ страной, примем дополнительные шаги для активизации в рамках ОДКБ инструментария, который позволяет предпринять соответствующие меры по решению проблемы». 

Ранее сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. По данным министерства, азербайджанские военные в ответ на провокацию войск Армении уничтожили противотанковую установку и миномет противника.

Ранее по теме: Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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