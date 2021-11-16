Ереван попросил Москву защитить территориальную целостность Армении

«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», — заявил Григорян (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, какой помощи ждет Ереван, он ответил, что, если будет возможно решить ситуацию дипломатически, то в логике переговоров, если нет, то Армения просит предоставить ей достаточную военную помощь, чтобы страна могла достичь развязки ситуации.