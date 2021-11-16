Захарова прокомментировала испытания российской противоспутниковой системы
Испытание противоспутниковой системы с поражением недействующего российского космического аппарата «Целина-Д» прошло в соответствии с международным правом и не было направлено против кого-либо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Образовавшиеся фрагменты космического мусора внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства, подчеркнула она.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. Позднее факт испытаний подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.
16 ноября Министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия.