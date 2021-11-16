Захарова прокомментировала испытания российской противоспутниковой системы

«Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.