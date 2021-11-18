В Кремле рассказали о переговорах Патрушева и Салливана
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и посол США в России Джон Салливан провели переговоры в продолжение договоренностей, достигнутых в Женеве, и обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, ситуацию на Украине и на белорусско-польской границе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на Женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет — это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе», — рассказал Песков.
Он отметил, что обсуждение прошло в рамках подготовки саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пока конкретных дат его проведения нет, добавил Песков.
Ранее он заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным», однако реальных договоренностей пока нет.
6 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.