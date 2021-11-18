В Кремле рассказали о переговорах Патрушева и Салливана

«Действительно Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на Женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет — это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе», — рассказал Песков.