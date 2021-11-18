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В Кремле рассказали о переговорах Патрушева и Салливана

Ведомости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и посол США в России Джон Салливан провели переговоры в продолжение договоренностей, достигнутых в Женеве, и обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, ситуацию на Украине и на белорусско-польской границе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на Женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет — это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе», — рассказал Песков.

Он отметил, что обсуждение прошло в рамках подготовки саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пока конкретных дат его проведения нет, добавил Песков. 

Ранее он заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным», однако реальных договоренностей пока нет.

6 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии реальных договоренностей по встрече Путина и Байдена

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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