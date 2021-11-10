Песков заявил об отсутствии реальных договоренностей по встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность онлайн-встречи в этом году и личной встречи в следующем году президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О таких планах ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.