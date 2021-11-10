Песков заявил об отсутствии реальных договоренностей по встрече Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность онлайн-встречи в этом году и личной встречи в следующем году президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О таких планах ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
«Действительно, все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее он заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным».
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.