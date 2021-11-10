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Песков заявил об отсутствии реальных договоренностей по встрече Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность онлайн-встречи в этом году и личной встречи в следующем году президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О таких планах ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

«Действительно, все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее он заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным». 

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: Песков заявил о необходимости контактов Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных