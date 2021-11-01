Песков заявил о необходимости контактов Путина и Байдена

«Первое, действительно министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно, было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания необходимости проведения контактов на высшем уровне, продолжено обсуждение, мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — сказал Песков. Он отметил, что встреча Лаврова и Байдена была важной, контакты с американской стороной продолжатся.