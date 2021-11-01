Песков заявил о необходимости контактов Путина и Байдена
Российская и американская сторона сходятся во мнении, что контакты на уровне президентов необходимы с точки зрения двусторонних отношений и более глобальных вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что во время встречи президент США Джо Байден заявил о нацеленности на дальнейшие контакты с президентом России Владимиром Путиным.
«Первое, действительно министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно, было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания необходимости проведения контактов на высшем уровне, продолжено обсуждение, мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — сказал Песков. Он отметил, что встреча Лаврова и Байдена была важной, контакты с американской стороной продолжатся.
Он добавил, что в продолжение саммита президентов в Женеве состоялась серия российско-американских консультаций по кибербезопасности. Такие контакты проходят в закрытом режиме, потому что это не та сфера, где публичность помогает в достижении результатов. Песков выразил надежду, что такие контакты продолжатся.
Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в этом году «вполне реальна». Он напомнил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента РФ Юрий Ушаков достигли «определенных пониманий». После того как будут конкретизированы формат и сроки встречи, о ней сообщат публично.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.