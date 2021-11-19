МИД Франции и ФРГ отреагировали на публикацию переписки с Лавровым
Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатических правил публикацию МИД России переписки министерств по встрече в «нормандском формате».
«Мы считаем, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и обычаям», — заявила в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр (цитата по Reuters).
«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — заявили в МИД Германии (цитата по «РИА Новости»).
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что публикация переписки не удивительна, и выразила сожаление, что встреча в «нормандском формате» не состоялась. «Публикация писем не так уж удивительна. Я часто читаю свои собственные письма в газетах. Нам, конечно, нечего скрывать», — сказала Меркель (цитата по Reuters). Она уточнила, что попросила президента России Владимира Путина организовать новую встречу в «нормандском формате» до того, как она покинет свой пост. Меркель назвала «позором» то, что Путин этого не сделал, потому что встречи позволяли добиться прогресса даже в, казалось бы, неразрешимых ситуациях.
17 ноября российское министерство опубликовало переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
8 ноября Лавров рассказал, что отказался от встречи в «нормандском формате» 11 ноября из-за загруженного графика в этот день. Министр уточнил, что известил об этом партнеров, но те не предложили альтернативную дату и настаивали на уже озвученной.
Кроме того, министр заявил, что 29 октября Москва направила в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в «нормандском формате». Ответ «по существу» на тот момент получен не был, а встреча ради того, чтобы увидеться, сфотографироваться вместе и тем самым подать сигнал, будто «нормандский формат» работает, России не нужна, резюмировал Лавров. Вчера глава МИДа сказал, что Россия примет участие во встрече в «нормандском формате» исключительно после выполнения Киевом минских соглашений.