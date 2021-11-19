МИД Франции и ФРГ отреагировали на публикацию переписки с Лавровым

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что публикация переписки не удивительна, и выразила сожаление, что встреча в «нормандском формате» не состоялась. «Публикация писем не так уж удивительна. Я часто читаю свои собственные письма в газетах. Нам, конечно, нечего скрывать», — сказала Меркель (цитата по Reuters). Она уточнила, что попросила президента России Владимира Путина организовать новую встречу в «нормандском формате» до того, как она покинет свой пост. Меркель назвала «позором» то, что Путин этого не сделал, потому что встречи позволяли добиться прогресса даже в, казалось бы, неразрешимых ситуациях.