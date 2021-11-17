МИД России опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Германии и Франции

О том, что переписка будет предана гласности, Лавров предупредил своих коллег в письме от 16 ноября. В нем глава российского ведомства отметил искажение позиции Москвы в совместном заявлении Германии и Франции от 15 ноября, в котором Россию обвинили в попытках подорвать территориальную целостность Украины и «очередном отказе» от участия в министерской встрече «нормандского формата». «Вам прекрасно известно, что ни то, ни другое не соответствует действительности», — подчеркнул Лавров.