МИД России опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Германии и Франции
МИД России принял решение опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Необходимость в ее публикации в российском ведомстве объяснили искажениями позиции Москвы относительно «нормандской» встречи глав министерств.
«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», — говорится в сообщении российского ведомства.
О том, что переписка будет предана гласности, Лавров предупредил своих коллег в письме от 16 ноября. В нем глава российского ведомства отметил искажение позиции Москвы в совместном заявлении Германии и Франции от 15 ноября, в котором Россию обвинили в попытках подорвать территориальную целостность Украины и «очередном отказе» от участия в министерской встрече «нормандского формата». «Вам прекрасно известно, что ни то, ни другое не соответствует действительности», — подчеркнул Лавров.
«Упомянутая выше переписка между нами, равно как и текст данного письма, будут вывешены на сайте МИД России 17 ноября. Уверен, что вы поймете необходимость такого нестандартного шага, поскольку речь идет о необходимости донести до мирового сообщества правду о том, кто и как выполняет международно-правовые обязательства, взятые на высшем уровне», — написал российский министр.
Первым из опубликованных российским МИД писем стало обращение Лаврова к коллегам из ФРГ и Франции от 29 октября. В тексте отмечается, что возможная встреча сторон должна быть «хорошо подготовлена»: глава ведомства сопроводил письмо российским проектом итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Луганской и Донецкой областей как сторонам конфликта.
В ответном письме Маас и Ле Дриан сообщили о «большом количестве оценок, с которыми Германия и Франция не могут согласиться». В частности, речь идет о «налаживании прямого диалога между Киевом, Луганском и Донецком», отсутствии упоминания необходимости предоставить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В ответ министры представили свой проект итоговых договоренностей.
В следующем письме от 6 ноября Лавров указал, что «ответ разочаровал»: по мнению российского министра, ОБСЕ «абсолютно неудовлетворительно» справляется со своими ключевыми обязанностями, а выполнять свой мандат организация может только с помощью упомянутого диалога Киева, Луганска и Донецка. Предложенный ФРГ и Францией проект итогового заявления он также раскритиковал.
Помимо этого, Лавров прокомментировал и предложенную Берлином и Парижем дату встречи — 11 ноября. «Мы многократно объясняли нашим немецким и французским партнерам, что для нас главное значение имеют содержание любых возможных дискуссий и констатация положения дел с выполнением решений предыдущих саммитов. Иначе контакты и договоренности наших лидеров будут дискредитироваться... Но даже абстрагируясь от вашего стремления подменить существо протокольными мероприятиями ради самих мероприятий, не могу не высказать недоумения по поводу предложенной даты», — написал глава российского внешнеполитического ведомства.
При этом он указал, что на полях саммита G20 в Риме уведомил Ле Дриана о невозможности провести встречу 11 ноября из-за уже рабочей программы в Москве.
В последнем письме, объясняя свое решение опубликовать переписку, Лавров выразил надежду, что ознакомление общественности с первоисточниками «позволит прояснить истинную роль и намерения России в мирном процессе» на Украине.
11 ноября Лавров заявил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа. В свою очередь, комментируя заявления Франции о том, что Москва отказалась участвовать во встрече в «нормандском формате» 11 ноября, российский министр ответил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры нормандской четверки приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».