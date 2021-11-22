Лукашенко обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2000 беженцам. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. — Прим. "БелТА") их забрали. Они сказали, Меркель (и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Александра Лукашенко состоялось два телефонных разговора. — Прим. "БелТА") мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят», — сказал Лукашенко в ходе встречи с губернатором Гродненской области Владимиром Караником. По словам Лукашенко, в данный момент на границе Белоруссии во странами ЕС находятся около 150 человек.