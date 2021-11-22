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Лукашенко обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии общения с контактными лицами от Евросоюза, которые должны были работать над разрешением кризиса с беженцами, передает «БелТА».

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2000 беженцам. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. — Прим. "БелТА") их забрали. Они сказали, Меркель (и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Александра Лукашенко состоялось два телефонных разговора. — Прим. "БелТА") мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят», — сказал Лукашенко в ходе встречи с губернатором Гродненской области Владимиром Караником. По словам Лукашенко, в данный момент на границе Белоруссии во странами ЕС находятся около 150 человек.

В ноябре польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы. Варшава обвиняет Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора, во время которых обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС. Президент республики рассказал, что внес некие предложения, которые не стал конкретизировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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