В Кремле назвали вбросом информацию о планах по вторжению на Украину
Материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, — вбросы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что против страны ведется целенаправленная информационная компания.
«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются в качестве трубы Bloomberg, это действительно так, мы это фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, и, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеются ввиду агрессивные в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — заявил Песков.
По его словам, власти Украины сами наращивают военные силы, в чем им помогают на Западе, поставляя значительное число оружия, в том числе высокотехнологичного. «Мы, конечно, наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — добавил Песков.
Ранее сегодня Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.
1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).
31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих.
Однако в минобороны Украины опровергли эту информацию. Комментируя публикацию Politico, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы «некачественным вбросом» и призвал не обращать внимания на такие статьи. Он также заявил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Сам Путин назвал подобные заявления о якобы планах России вторгнуться на Украину алармистскими. Президент отметил, что они появляются на фоне внеплановых учений НАТО в Чёрном море. Путин считает, что тревога по поводу возможного введения вооруженных сил на территорию Украины сильно преувеличена.