В Кремле назвали вбросом информацию о планах по вторжению на Украину

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются в качестве трубы Bloomberg, это действительно так, мы это фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, и, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеются ввиду агрессивные в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — заявил Песков.