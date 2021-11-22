Министр культуры Крыма уволена из-за подозрений в получении взятки в 25 млн рублей
Обвиняемая в получении особо крупной взятки Вера (или Арина) Новосельская была уволена с поста министра культуры Крыма с формулировкой «в связи с утратой доверия». Такой указ подписал в понедельник, 22 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов.
О следственных действиях в отношении Новосельской, которая занимала пост с февраля 2014 г., Аксенов сообщил 18 ноября. Он назвал это «частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней». На следующий день Басманный суд Москвы отправил Новосельскую в СИЗО до 17 января 2022 г. Если ее вина будет доказана, чиновнице грозит наказание вплоть до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.
По версии следствия, бывший министр обвиняется в получении взятки в размере 25 млн руб. за общее покровительство генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе, который должен был появиться на месте здания Крымского академического театра кукол, признанного аварийным и снесенного в начале 2018-го. Изначально объект должны были сдать еще в 2019 г. (Новосельская оценивала стоимость работ в 1 млрд руб.), однако его до сих пор не ввели в эксплуатацию. В 2020 г. договор с подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков.