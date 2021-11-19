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Общество

Министра культуры Крыма арестовали на два месяца по делу о взятке в 25 млн рублей

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на арест министра культуры Крыма Арины Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 17 января 2022 г., сообщает «Интерфакс».

Новосельская, возглавляющая минкульт Крыма с 2014 г., была задержана накануне по подозрению в получении взятки в 25 млн руб. за «покровительство» петербургской строительной компании «Меандр» — генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в центре Симферополя.

Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018-го снесен. Новосельская в 2017 г. сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 млрд руб. Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию, в 2020 г. договор с подрядчиком был расторгнут. В июне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал «Меандр» банкротом, компания задолжала Минкультуры РФ почти 31 млн руб. за неисполненные обязательства по нескольким контрактам.

Ранее по теме: Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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