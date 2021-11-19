Министра культуры Крыма арестовали на два месяца по делу о взятке в 25 млн рублей

Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018-го снесен. Новосельская в 2017 г. сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 млрд руб. Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию, в 2020 г. договор с подрядчиком был расторгнут. В июне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал «Меандр» банкротом, компания задолжала Минкультуры РФ почти 31 млн руб. за неисполненные обязательства по нескольким контрактам.