Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей

Изначально строительство центра планировалось завершить в 2019 г., затем срок сдачи его в эксплуатацию перенесли на декабрь 2022 г. Ранее Новосельская заявляла, что строительство центра задерживается из-за необходимости пересчета сметы. «Меандр» покинул строительную площадку в ноябре прошлого года.