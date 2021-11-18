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Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей

Ведомости

Министр культуры Крыма Арина Новосельская была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет России. По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски, говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, Новосельская в 2018 г. получила от бенефициара реставрационно-строительной компании «Меандр» взятку в размере 25 млн руб. за «общее покровительство» при выполнении компанией работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.

Изначально строительство центра планировалось завершить в 2019 г., затем срок сдачи его в эксплуатацию перенесли на декабрь 2022 г. Ранее Новосельская заявляла, что строительство центра задерживается из-за необходимости пересчета сметы. «Меандр» покинул строительную площадку в ноябре прошлого года.

В июне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал «Меандр» банкротом, компания задолжала Минкультуры РФ почти 31 млн руб. за неисполненные обязательства по нескольким контрактам.

Новосельская возглавляет Минкультуры Крыма с 2014 г., до этого она работала заместителем главы министерства и руководила Крымским академическим театром кукол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных