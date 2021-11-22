Косачев исключил использование вооруженных сил РФ на Украине
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев исключил возможность использования российских вооруженных сил на юго-востоке Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Всю современную историю международных отношений... Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией в 2008 г., ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины», — сказал Косачев.
При этом вице-спикер Совета Федерации пояснил, что в Грузии проводилась операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и юго-востоком Украины «российские Вооруженные силы в принципе не использовались». «И, разумеется, использоваться никогда не будут», — подчеркнул он.
Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что США передали европейским партнерам в НАТО карты и другие разведданные о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к «быстрому, крупномасштабному вторжению на Украину из разных мест».
Аналогичный материал Bloomberg опубликовал и 12 ноября. Тогда агентство сообщало, что США получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли европейцам подробности. Собеседники издания отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами». Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы и развивается своим собственным путем. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 13 ноября назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовится ко вторжению на Украину. Они появляются на фоне незапланированных учений США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря, отметил он.
1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).
31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих.
Материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, — вбросы, заявил Дмитрий Песков 22 ноября. По его словам, власти Украины сами наращивают военные силы, в чем им помогают на Западе, поставляя значительное число оружия, в том числе высокотехнологичного. «Мы, конечно, наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — добавил представитель Кремля.