Косачев исключил использование вооруженных сил РФ на Украине

Аналогичный материал Bloomberg опубликовал и 12 ноября. Тогда агентство сообщало, что США получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли европейцам подробности. Собеседники издания отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами». Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы и развивается своим собственным путем. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 13 ноября назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовится ко вторжению на Украину. Они появляются на фоне незапланированных учений США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря, отметил он.