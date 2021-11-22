Reuters: Япония ищет способы обойти лимит на продажу запасов нефти после просьбы США
Японское правительство ищет способы обойти ограничения на распродажу стратегического нефтяного резерва для сдерживания мировых цен на топливо, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Нефтяной резерв Японии включает в себя запасы в государственных и частных хранилищах. На конец сентября он составлял порядка 290 млн баррелей, которые должны покрыть потребности национальной экономики в нефти и нефтепродуктах на срок до 145 суток. Международное энергетическое агентство, в которое входит Япония, обязывает своих членов поддерживать объем запасов на уровне, эквивалентном как минимум 90 дней чистого импорта нефти за предыдущий год. В конце сентября этот показатель в японских хранилищах был значительно выше и достигал 145 дней, а запасы частного сектора находились на уровне, эквивалентном 90 дням импорта (что также выше минимального допустимого значения в 70 дней).
Один из источников Reuters сообщил, что правительство изучает возможность продажи части государственных запасов поверх минимального количества таким образом, чтобы не нарушить установленные энергетическим агентством рамки. Другой источник заявил, что на частные запасы это требование не распространяются. «Нам нужно было бы поменять закон, а это займет время. Но некоторые [советники] утверждают, что частные резервы можно высвобождать», — сказал собеседник агентства.
Япония ранее уже продавала часть нефтяного резерва, в том числе после разрушительного землетрясения в марте 2011 г., ухудшения политической ситуации в Ливии в июне того же года и Войны в Персидском заливе в 1991-м. При этом всегда использовались только частные, а не государственные запасы.
Обсуждения способов «распечатать» резерв начались в Японии после того, как с такой просьбой к ряду стран обратилась администрация президента США Джо Байдена. Как сообщалось ранее, речь шла о крупнейших импортерах нефти в мире, в частности, Китае, Индии, Японии и Южной Корее. США обратились к азиатским странам после того, как нефтяной альянс ОПЕК отказался наращивать добычу сверх плана из-за опасений по поводу замедления роста спроса. Сейчас картель каждый месяц увеличивает суточную добычу на 400 000 баррелей.
Пока возможность высвобождения запасов остается предметом обсуждений чиновников, в понедельник, 22 ноября, мировые цены на нефть снижались на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в Европе и возможности введения новых локдаунов. По состоянию на 17:10 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,32%, до $78,64 за баррель, январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,25% — до $75,91 за баррель.