Reuters: Япония ищет способы обойти лимит на продажу запасов нефти после просьбы США

Нефтяной резерв Японии включает в себя запасы в государственных и частных хранилищах. На конец сентября он составлял порядка 290 млн баррелей, которые должны покрыть потребности национальной экономики в нефти и нефтепродуктах на срок до 145 суток. Международное энергетическое агентство, в которое входит Япония, обязывает своих членов поддерживать объем запасов на уровне, эквивалентном как минимум 90 дней чистого импорта нефти за предыдущий год. В конце сентября этот показатель в японских хранилищах был значительно выше и достигал 145 дней, а запасы частного сектора находились на уровне, эквивалентном 90 дням импорта (что также выше минимального допустимого значения в 70 дней).