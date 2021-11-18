США попросили азиатские страны «распечатать» нефтяные резервы

Тем временем уровень инфляции в США в октябре вырос до рекордной отметки за более чем 30 лет (6,2% в годовом исчислении), а цены на бензин выросли за последний год уже на 60%, в среднем до $3,41 за галлон. Параллельно с ростом цен падает рейтинг поддержки американского президента: менее чем за год до промежуточных выборов в конгресс он составил лишь 41% — на 11 процентных пунктов меньше, чем весной.