США попросили азиатские страны «распечатать» нефтяные резервы
Администрация президента США Джо Байдена обратилась к ряду стран с просьбой высвободить нефтяные резервы, чтобы снизить цены на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о крупнейших потребителях нефти в мире, в частности Китае, Индии, Японии и Южной Корее. Однако перспективы такого скоординированного шага остаются неясными.
Так, правительственные чиновники в Японии и Южной Корее подтвердили агентству, что получили запрос от США, однако обе страны по закону не могут использовать нефть из резервов для борьбы с ростом цен. Государственное бюро продовольствия и стратегических резервов Китая — крупнейшего импортера нефти в мире, столкнувшегося осенью с энергокризисом, — сообщило о работе над высвобождением резервов. В сентябре страна уже провела первый в своей истории публичный аукцион по продаже сырья из стратегического резерва. Объем реализованной нефти составил 7,38 млн баррелей, общий размер резерва оценивается в 200 млн баррелей.
США обратились к азиатским странам после того, как нефтяной альянс ОПЕК отказался наращивать добычу сверх плана из-за опасений по поводу замедления роста спроса. Сейчас картель каждый месяц увеличивает суточную добычу на 400 000 баррелей.
15 ноября генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо спрогнозировал, что в декабре мировой рынок нефти перейдет от дефицита к избытку предложения. «Это дает нам сигнал, чтобы мы были очень, очень осторожными. Квартальные прогнозы на следующий год показывают, что на рынке может появиться переизбыток предложения. Поэтому мы должны сохранять осторожный подход», — сказал он.
Тем временем уровень инфляции в США в октябре вырос до рекордной отметки за более чем 30 лет (6,2% в годовом исчислении), а цены на бензин выросли за последний год уже на 60%, в среднем до $3,41 за галлон. Параллельно с ростом цен падает рейтинг поддержки американского президента: менее чем за год до промежуточных выборов в конгресс он составил лишь 41% — на 11 процентных пунктов меньше, чем весной.
Накануне Байден обратился к Федеральной торговой комиссии США с просьбой провести расследование и проверить нефтегазовые компании на возможные незаконные действия, направленные на поддержание высоких цен на бензин.
«Я не приемлю, чтобы трудолюбивые американцы платили больше за бензин из-за антиконкурентных или других потенциально незаконных действий», — заявил президент.