Стратегические запасы нефти в США достигли минимума за 18 лет

Однако уже неделю спустя, 16 ноября, и. о. главы информационного управления при минэнерго США Стивен Нэлли на слушаниях в Сенате заявил, что эффект от использования запасов из стратегического нефтяного резерва может продлиться всего несколько месяцев. Аналитики ведомства подсчитали, что если «распечатать» от 15 до 48 млн баррелей, цены на нефть могут снизиться лишь примерно на $2 за баррель, а на бензин на американских АЗС — на 5-10 центов за галлон в течение короткого периода времени (сейчас он стоит в среднем $3,4 за галлон).