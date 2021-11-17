Стратегические запасы нефти в США достигли минимума за 18 лет
Уровень заполненности стратегического нефтяного резерва США — крупнейшего в мире запаса нефти — упал до минимального значения с 2003 г., свидетельствуют данные Управления энергетической информации американского минэнерго.
Запасы в резерве за неделю, завершившуюся 12 ноября, сократились на 0,5% — до 606,1 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за тот же период также уменьшились на 0,5% до 433 млн баррелей, сообщило ведомство в своем еженедельном обзоре. Запасы бензина в США за ту же неделю снизились на 0,3% и составили 212 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 0,7% — до 123,7 млн баррелей.
По сравнению с предыдущей неделей в США было произведено на 100 000 баррелей меньше нефти — объем добычи составил 11,4 млн баррелей в сутки. В прошлом году этот показатель составлял в среднем 11,283 млн б/с.
Ранее президент США Джо Байден во время своей виртуальной конференции с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Китаю высвободить часть нефти из своих стратегических резервов, которые оцениваются в 200 млн баррелей, однако пока Пекин не объявлял о подобных планах. Цена нефти марок WTI и Brent этой осенью превысила отметку в $80 за баррель из-за увеличения спроса на фоне мирового энергокризиса. В ноябре Байден также призывал ОПЕК+ нарастить добычу нефти сверх плана, однако члены альянса ответили отказом.
Попытки США увеличить предложение на рынке связаны со стремлением стабилизировать цены на нефть, которые к середине ноября привели к подорожанию бензина в стране на 60%. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ноябре также предупреждала, что стоимость отопления жилья вырастет по сравнению с прошлым годом.
Однако уже неделю спустя, 16 ноября, и. о. главы информационного управления при минэнерго США Стивен Нэлли на слушаниях в Сенате заявил, что эффект от использования запасов из стратегического нефтяного резерва может продлиться всего несколько месяцев. Аналитики ведомства подсчитали, что если «распечатать» от 15 до 48 млн баррелей, цены на нефть могут снизиться лишь примерно на $2 за баррель, а на бензин на американских АЗС — на 5-10 центов за галлон в течение короткого периода времени (сейчас он стоит в среднем $3,4 за галлон).