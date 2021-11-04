Страны ОПЕК+ приняли решение не ускорять наращивание добычи нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что с августа по декабрь добыча нефти увеличится на 2 млн баррелей в сутки. «Таким образом, с августа по декабрь включительно будет добавлено дополнительно 2 млн баррелей. У нас и на январь месяц предусмотрено увеличение 400 тыс. баррелей, и на февраль», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Новака, в случае более сильного восстановления спроса на нефть, чем это ожидается, ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.