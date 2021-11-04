Страны ОПЕК+ приняли решение не ускорять наращивание добычи нефти
Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, решили не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договорённостей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится на сайте ОПЕК. Ранее такое решение рекомендовали принять министры мониторингового комитета ОПЕК+.
«Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в декабре 2021 г. в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.
Также организация сохранила действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 декабря этого года.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что с августа по декабрь добыча нефти увеличится на 2 млн баррелей в сутки. «Таким образом, с августа по декабрь включительно будет добавлено дополнительно 2 млн баррелей. У нас и на январь месяц предусмотрено увеличение 400 тыс. баррелей, и на февраль», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Новака, в случае более сильного восстановления спроса на нефть, чем это ожидается, ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в январе выросла на 0.39% до уровня $82,3 за баррель по состоянию на 19:37 мск.
С августа текущего года альянс увеличивает добычу на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 г. полностью выйти из обязательств по сокращению добычи.
Крупные потребители нефти, включая США, Китай и Индию, просят ОПЕК+ увеличить предложение на фоне сильного роста цен на нефть. Bloomberg раннее узнал о просьбе США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 800 000 баррелей. Отказ картеля от увеличения поставок может привести к конфликту с Вашингтоном, утверждало ранее агентство.
Накануне совещания Bank of America выпустил прогноз в котором сказано, что нефть в 2022 г. может достичь уровня в $120 за баррель. Причиной этого в банке назвали энергокризис и рост на все энергоносители, в том числе на газ и уголь.