Газета
Бизнес

Страны ОПЕК+ приняли решение не ускорять наращивание добычи нефти

Ведомости

Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, решили не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договорённостей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится на сайте ОПЕК. Ранее такое решение рекомендовали принять министры мониторингового комитета ОПЕК+.

«Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в декабре 2021 г. в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.

Также организация сохранила действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 декабря этого года.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что с августа по декабрь добыча нефти увеличится на 2 млн баррелей в сутки. «Таким образом, с августа по декабрь включительно будет добавлено дополнительно 2 млн баррелей. У нас и на январь месяц предусмотрено увеличение 400 тыс. баррелей, и на февраль», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Новака, в случае более сильного восстановления спроса на нефть, чем это ожидается, ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в январе выросла на 0.39% до уровня $82,3 за баррель по состоянию на 19:37 мск.  

Ранее по теме: Чего ждать от завтрашней встречи ОПЕК+

С августа текущего года альянс увеличивает добычу на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 г. полностью выйти из обязательств по сокращению добычи.

Крупные потребители нефти, включая США, Китай и Индию, просят ОПЕК+ увеличить предложение на фоне сильного роста цен на нефть. Bloomberg раннее узнал о просьбе США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 800 000 баррелей. Отказ картеля от увеличения поставок может привести к конфликту с Вашингтоном, утверждало ранее агентство.

Накануне совещания Bank of America выпустил прогноз в котором сказано, что нефть в 2022 г. может достичь уровня в $120 за баррель. Причиной этого в банке назвали энергокризис и рост на все энергоносители, в том числе на газ и уголь.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных