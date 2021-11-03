Чего ждать от завтрашней встречи ОПЕК+

«Участники сделки явно высказались в поддержку действующего плана поэтапного наращивания добычи на 400 000 барр./сутки», – сказал «Ведомостям» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Руководитель международной практики КПМГ Антон Усов добавляет, что текущие нефтяные котировки комфортны для производителей нефти, поэтому они будут действовать «в соответствии с ожиданиями рынка». С тем, что на встрече в четверг с большой долей вероятности не будет неожиданностей, согласен также управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.