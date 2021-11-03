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Чего ждать от завтрашней встречи ОПЕК+

Она пройдет под сильнейшим дипломатическим давлением со стороны импортеров нефти
Матвей Катков Илья Лакстыгал
Ryad Kramdi / AFP

Намеченная на 4 ноября встреча стран – членов соглашения ОПЕК+, на которой будут определены дальнейшие параметры сделки по ограничению добычи нефти, не должна принести сюрпризов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

«Участники сделки явно высказались в поддержку действующего плана поэтапного наращивания добычи на 400 000 барр./сутки», – сказал «Ведомостям» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Руководитель международной практики КПМГ Антон Усов добавляет, что текущие нефтяные котировки комфортны для производителей нефти, поэтому они будут действовать «в соответствии с ожиданиями рынка». С тем, что на встрече в четверг с большой долей вероятности не будет неожиданностей, согласен также управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных