Путин и Драги обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии
Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-служба главы итальянского кабмина.
«В центре разговора был миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — говорится в сообщении канцелярии премьера.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. Официальные представители этих стран, а также Евросоюза и Германии, обвинили в организации миграционного кризиса Минск и Москву. Последние свою роль в ситуации отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится под санкциями ЕС и чью официальную победу на выборах в прошлом году ЕС не признал легитимной, в ответ обвинил Брюссель в нежелании работать над решением кризиса.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что западные страны используют ситуацию на белорусско-польской границе для давления на Минск. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — сказал он, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД.
В Белоруссии, по оценке местных властей, находится порядка 7000 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока (премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее называл цифру в 20 000 человек). Лукашенко на прошлой неделе предложил Германии, в которую стремятся попасть беженцы, открыть гуманитарный коридор через Польшу для 2000 беженцев, а остальных отправить домой. В Берлине это решение назвали неприемлемым.