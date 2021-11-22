Путин и Драги обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. Официальные представители этих стран, а также Евросоюза и Германии, обвинили в организации миграционного кризиса Минск и Москву. Последние свою роль в ситуации отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится под санкциями ЕС и чью официальную победу на выборах в прошлом году ЕС не признал легитимной, в ответ обвинил Брюссель в нежелании работать над решением кризиса.