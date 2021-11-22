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Путин и Драги обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Ведомости

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-служба главы итальянского кабмина.

«В центре разговора был миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — говорится в сообщении канцелярии премьера.

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. Официальные представители этих стран, а также Евросоюза и Германии, обвинили в организации миграционного кризиса Минск и Москву. Последние свою роль в ситуации отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится под санкциями ЕС и чью официальную победу на выборах в прошлом году ЕС не признал легитимной, в ответ обвинил Брюссель в нежелании работать над решением кризиса.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что западные страны используют ситуацию на белорусско-польской границе для давления на Минск. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — сказал он, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД.

В Белоруссии, по оценке местных властей, находится порядка 7000 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока (премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее называл цифру в 20 000 человек). Лукашенко на прошлой неделе предложил Германии, в которую стремятся попасть беженцы, открыть гуманитарный коридор через Польшу для 2000 беженцев, а остальных отправить домой. В Берлине это решение назвали неприемлемым.

Ранее по теме: Путин ответил на обвинения в причастности России к кризису с мигрантами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных