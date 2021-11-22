Лукашенко: вопрос о едином президенте Союзного государства с Путиным не обсуждался
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал вопрос о должности главы белорусско-российского Союзного государства со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — приводит информагентство «БелТА» слова Лукашенко в интервью BBC.
Белорусский президент пояснил, что под словом «союз» в контексте интеграции с Россией подразумевается выстраивание отношений между двумя суверенными, независимыми государствами. «Формируя свой союз с середины 1990-х годов… четко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство», — сказал он.
В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.
Путин назвал подписание декрета серьезным шагом вперед в отношении интеграции обоих государств. «Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан», — сказал российский президент.