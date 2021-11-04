Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктринуСтороны договорились создать единые рынки нефти, газа и электроэнергии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно там в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы с вами отвечаем на вопрос этот всем Высшим госсоветом. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко.
Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. До сих пор были реализованы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.
Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Позже программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.
Союзные программы, в том числе, подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.
«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет», — сказал Путин на заседании Высшего госсовета (цитата по «РИА Новости»).
Как писал «Коммерсантъ», 9 сентября Путин также допускал создание союзного парламента с Белоруссией, однако для этого, по его словам, нужно «подрасти». «Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли», — уточнял президент.