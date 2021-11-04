Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно там в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы с вами отвечаем на вопрос этот всем Высшим госсоветом. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко.