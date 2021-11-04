Газета
Экономика

Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

Стороны договорились создать единые рынки нефти, газа и электроэнергии
Дарья Савенкова
Михаил Метцель / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно там в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы с вами отвечаем на вопрос этот всем Высшим госсоветом. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко.

Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. До сих пор были реализованы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.

Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Позже программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

Союзные программы, в том числе, подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.

Ранее по теме: Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии

«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет», — сказал Путин на заседании Высшего госсовета (цитата по «РИА Новости»).

Как писал «Коммерсантъ», 9 сентября Путин также допускал создание союзного парламента с Белоруссией, однако для этого, по его словам, нужно «подрасти». «Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли», — уточнял президент.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных