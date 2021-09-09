Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии

Российский президент также анонсировал выработку единого подхода в области законодательства о трудовых отношениях в Союзном государстве, охраны труда, занятости, соцстрахвоания и пенсий, а также поддержки семей с детьми. Путин подчеркнул, что реализация всех 28 союзных программ должна стать шагом к интеграции, которая была предусмотрена еще союзным договором 1999 г. Это, как отметил Путин, должно придать «импульс к росту экономик двух стран, увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса». Российский президент добавил, что российский и белорусский бизнес получит новые возможности для роста путем создания совместных предприятий, за счет чего увеличит свои экспортные возможности. Путин заверил, что для всех граждан России и Белоруссии будут созданы равные возможности и созданы условия для повышения уровня жизни.