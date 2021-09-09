Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии

Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и БелоруссииМосква и Минск договорились создать единые рынки нефти, газа и электроэнергии
По итогам встречи президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко в Кремле согласованы все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательство, заявил Путин в ходе пресс-конференции. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года», — сказал Путин. Он пояснил, что окончательная дата зависит от графиков двух глав государств, которые требуется согласовать. Лукашенко ранее говорил, что союзные программы могут быть подписаны в октябре или в ноябре.
«Ряд из них направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух наших стран. В частности, предусмотрено подписание соглашения об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрения системы [налогового] администрирования в рамках Союзного государства. Цель — чтобы была видна структура цены товара», — сказал Путин.
«Также определены ориентиры формирования общей денежно-кредитной политики, осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», — сказал Путин. По его словам, это поможет добросовестной конкуренции, эффективному реагированию на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм, а также нарастит деловую активность России и Белоруссии на финансовом рынке.
«Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», — сказал Путин.
Позже он уточнил, что «на 2022 год цена газа для Белоруссии — $128,5 за тысячу кубов [газа]». По словам Путина, также не будет индексироваться цена по долларовой инфляции.
Российский президент также анонсировал выработку единого подхода в области законодательства о трудовых отношениях в Союзном государстве, охраны труда, занятости, соцстрахвоания и пенсий, а также поддержки семей с детьми. Путин подчеркнул, что реализация всех 28 союзных программ должна стать шагом к интеграции, которая была предусмотрена еще союзным договором 1999 г. Это, как отметил Путин, должно придать «импульс к росту экономик двух стран, увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса». Российский президент добавил, что российский и белорусский бизнес получит новые возможности для роста путем создания совместных предприятий, за счет чего увеличит свои экспортные возможности. Путин заверил, что для всех граждан России и Белоруссии будут созданы равные возможности и созданы условия для повышения уровня жизни.
Путин также сказал, что общий объем кредитов, который Россия предоставит Белоруссии, с сентября текущего года до конца 2022 года составит $630-640 млн.
Лукашенко, подводя итоги встречи, отметил, что единой валюты в Союзном государстве не будет, так как по рекомендации Банка России и Национального банка Белоруссии этот вопрос отложили в связи с неготовностью стран к подобному шагу. По словам Путина, для того, чтобы ставить вопрос об общей валюте, нужно сначала сблизить макроэкономическую политику Центробанка и Банка Белоруссии, о чем говорится, в том числе, в согласованных союзных программах.
Кроме того, Путин сообщил, что Россия снимает все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По его словам, до пандемии «у нас в неделю было свыше 200 рейсов — 201 рейс был в неделю, а сейчас 36». Вряд ли сообщение восстановится за два дня, но восстановление пойдет быстро, считает Путин.
Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. В Кремле тогда же анонсировали, что цены на газ для Минска в 2022 г. сохранятся на уровне этого года.